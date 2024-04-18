Ізраїль ударив по Хезболлі на сході Лівану, - Reuters

ВВС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Telegram-канал ЦАХАЛу .

"Раніше цього вечора винищувачі ВПС завдали удару по значній терористичній інфраструктурі "Хезболли", що використовується системою протиповітряної оборони терористичної організації в північному Баальбеку. Крім того, нещодавно солдати ЦАХАЛу завдали удару, щоб усунути безпосередню загрозу". - написали в армії оборони Ізраїлю.

Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили в середу, що їхні винищувачі завдали удару по інфраструктурі "Хезболли" на північ від Баальбека на сході Лівану на тлі побоювань, що перестрілки між Ізраїлем і "Хезболлою", що почастішали, можуть спровокувати подальшу ескалацію.

Удари Ізраїлю по Хезболлі

"Хезболла" (у перекладі з арабського "Партія Аллаха", цитата з Корану), є ліванською шиїтською організацією, що поєднує в собі функції воєнізованого формування та політичної партії.

Метою організації, заснованої в 1982 році під час ліванської громадянської війни групою радикально налаштованих священнослужителів шиїтів за фінансової підтримки Ірану, стало протистояння ізраїльської окупації частини території Лівану шляхом збройних методів.

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдав удару по двох базах терористичної організації "Хезболла" в Лівані.

До речі, Армія оборони Ізраїлю вдарила по великому об'єкту Хезболли з виробництва зброї в Лівані.

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