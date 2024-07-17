ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль нанес удары по нескольким целям "Хезболлы" в Ливане (видео)

Среда 17 июля 2024 01:18
UA EN RU
Израиль нанес удары по нескольким целям "Хезболлы" в Ливане (видео) Фото: израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали несколько объектов радикальной группировки "Хезболла", расположенных на юге Ливана в трех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ЦАХАЛ.

В публикации израильского военного ведомства говорится, что под атаку попали военные структуры и инфраструктура этой организации.

Так, были атакованы:

  • военная структура "Хезболлы" в районах Кфаркела и Айта-эш-Шаб на юге Ливана.
  • инфраструктура "Хезболлы" в районах Айтарун и Айта-эш-Шаб на юге Ливана.

Кроме того, в ЦАХАЛе обнародовали видео ударов по данным объектам.

Удары Израиля по "Хезболлу"

Напомним, "Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога" взята из Корана) является военизированной ливанской шиитской организацией и политической партией, выступающей за создание в Ливане исламского государства. Организация провозгласила своей целью "военный ответ на оккупацию" Израилем части Ливана.

Отметим, что Хезболла признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

Ранее сообщалось, что в апреле Армия обороны Израиля ударила по крупному объекту "Хезболла" по производству оружия в Ливане. Кроме того, 15 апреля ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удар по двум базам этой террористической организации в Ливане. А через несколько дней после этого ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

Кроме того, 11 июня в ЦАХАЛ рассказали об авиаударах по нескольким объектам "Хезболлы" на территории Ливана в районах Баальбека и Айтаруна. А 12 июля в результате израильских ударов по Ливану были ликвидированы несколько членов группировки "Хезболла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла Ливан
NEWS
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
DAILY
Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России