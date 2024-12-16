Ізраїль завдав потужних ударів по військових цілях у сирійському Тартусі, - ЗМІ

Зазначається, що під авіаудари з боку ВПС Ізраїлю також потрапили цілі в сирійській провінції Латакія.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, сирійський військовий спостерігач назвав атаку на об'єкти у Тартусі "найпотужнішими ударами" в цьому районі за понад десять років - з 2012-го.

Сирійська обсерваторія з прав людини (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) стверджує, що ізраїльські військові літаки завдали ударів по ​​ряду об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та "ракетні бази класу "земля-земля".

Сирійські джерела розповіли, що у Тарусі ціллю ударів стала військова база сил ППО та склад ракет "земля-земля".

Варто зазначити, що за даними сайту VolcanoDiscovery, о 00:48 за часом Дамаска в районі Тартуса було зафіксовано слабкі підземні поштовхи магнітудою 3.0 на тлі даних ударів і вибухів.

Операція Ізраїлю зі знищення військових об'єктів у Сирії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через кілька годин захоплення сирійськими повстанцями Дамаска та втечі Башара аль-Асада зі столиці, ізраїльські війська почали займати стратегічні об’єкти на території Сирії.

Офіційні представники Ізраїлю заявляють, що такі дії ЦАХАЛ у Сирії мають оборонний характер, та спрямовані на забезпечення безпеки ізраїльської сторони.

10 грудня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ракетні кораблі ВМС Ізраїлю знищили військовий флот Сирії у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.

Наступного дня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльська армія вдарила по стратегічних запасах зброї у Сирії.

Ситуація з виходом контингенту РФ у Сирії

Нагадаємо, за даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада є збереження контролю над своїми військовими базами: найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі.

15 грудня у військовій розвідці України розповіли, що РФ продовжує вивід військ з Сирії. При цьому - у Кремля загострились проблеми з евакуацією російського контингенту, й солдатам не вистачає навіть їжі та питної води.

Також повідомлялося, що 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма. До операції з евакуації контингенту РФ з Сирії, яка триває, Москва планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків.