Армія Ізраїлю вдарила по стратегічних запасах зброї у Сирії (відео)

Так, минулої ночі ракетні кораблі Військово-морських сил (ВМС) Ізраїлю завдали ударів одночасно по двох об'єктах ВМС Сирії: порту Аль-Байда і порту Латакія, де були пришвартовані 15 сирійських військових кораблів.

Внаслідок операції було знищено десятки ракет класу "море-море" з дальністю польоту 80-190 кілометрів. Кожна ракета несла суттєве вибухове навантаження, що становило загрозу для цивільних та військових морських суден у цьому районі.

Крім того, пілотовані літаки провели сотні годин у повітряному просторі Сирії та разом із винищувачами здійснили понад 350 повітряних ударів. Були атаковані широкий спектр цілей, включаючи зенітні батареї, аеродроми сирійських ВПС і десятки об'єктів з виробництва зброї в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі.

"Нейтралізовано численні стратегічні озброєння, зокрема ракети "Скад", крилаті ракети, ракети класу "земля-море", "земля-повітря" і "земля-земля", БПЛА, винищувачі, ударні гелікоптери, радари, танки, ангари та інше", - йдеться у повідомленні.

Центр управління вогнем Північного командування завдав авіаударів по 130 об'єктах у Сирії, включаючи склади зброї, військові споруди, пускові установки та вогневі позиції.