Израиль нанес мощные удары по военным целям в сирийском Тартусе, - СМИ

Отмечается, что под авиаудары со стороны ВВС Израиля также попали цели в сирийской провинции Латакия.

Как пишут израильские СМИ, сирийский военный наблюдатель назвал атаку на объекты в Тартусе "самыми мощными ударами" в этом районе за более чем десять лет - с з 2012-го.

Сирийская обсерватория по правам человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) утверждает, что израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения противовоздушной обороны и "ракетные базы класса "земля-земля".

Сирийские источники рассказали, что в Тарусе целью ударов стала военная база сил ПВО и склад ракет "земля-земля".

Стоит отметить, что по данным сайта VolcanoDiscovery, в 00:48 по времени Дамаска в районе Тартуса были зафиксированы слабые подземные толчки магнитудой 3.0 на фоне данных ударов и взрывов.

Операция Израиля по уничтожению военных объектов в Сирии

Напомним, ранее сообщалось, что через несколько часов захват сирийскими повстанцами Дамаска и бегства Башара аль-Асада из столицы, израильские войска начали занимать стратегические объекты на территории Сирии.

Официальные представители Израиля заявляют, что такие действия ЦАХАЛ в Сирии носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности израильской стороны.

10 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ракетные корабли ВМС Израиля уничтожили военный флот Сирии в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.

На следующий день в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии.

Ситуация с выходом контингента РФ в Сирии

Напомним, по данным британской разведки, основная цель России в Сирии после падения режима Башара аль-Асада - сохранение контроля над своими военными базами: крупнейшей заморской военно-морской базой в Тартусе и авиабазой в Хмеймиме.

15 декабря в военной разведке Украины рассказали, что РФ продолжает вывод войск из Сирии. При этом - у Кремля усилились проблемы с эвакуацией российского контингента, и солдатам не хватает даже еды и питьевой воды.

Также сообщалось, что 13 декабря около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм. К продолжающейся операции по эвакуации контингента РФ из Сирии Москва планирует привлечь еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов.