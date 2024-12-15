У російських військ в Сирії не вистачає їжі та питної води, - ГУР

Росія продовжує вивід військ з Сирії. При цьому, проблеми з евакуацією російського контингенту загострились, солдатам не вистачає навіть їжі та питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

За даними розвідки, виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває, зокрема військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Башара Асада збройні угруповання. "Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі - йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців. На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством", - розповідають в ГУР. Зараз залишики угруповання РФ очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі. Так, 14 грудня були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловська до Хмейміма.

Виведення військ РФ із Сирії

13 грудня повідомлялося, що Росія, ймовірно, почала виводити частину своїх військ із Сирії. Це підтвердили супутникові знімки, які проаналізували аналітики.

З того часу українські розвідники пильно стежать за евакуацією російського контингенту із Сирії. Буквально 14 грудня ГУР повідомляло, що Росія має великі проблеми з евакуацією солдатів із Сирії. Так, сотні російських військових не можуть евакуюватись із Сирії. Вони бояться, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі.

Нагадаємо, після взяття сирійськими повстанцями Дамаска, режим президента Сирії Башара Асада впав. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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