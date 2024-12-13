ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британська розвідка назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада

Сирія, П'ятниця 13 грудня 2024 13:57
UA EN RU
Британська розвідка назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада Фото: Путін прагнутиме зберегти військові бази в Сирії після краху Асада
Автор: Олександр Білоус

Москва не змогла утримати режим Башара Асада від краху, оскільки зайнята війною проти України. Зараз метою Володимира Путіна стане збереження військових баз у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, російські офіційні особи майже напевно вважають, що крах режиму Асада, їхнього колишнього сирійського союзника, завдає шкоди як їхнім регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетна увага Росії до українського конфлікту, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії - зберегти контроль над своїми військовими базами - найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі - щоб забезпечити стратегічний доступ Росії до Близького Сходу й Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці та даючи змогу демонструвати військову міць. Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих активів.

"У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, спробує відновити свою репутацію надійного партнера і вступити в дипломатичні стосунки з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити гарантії безпеки для своїх військових баз", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна.

Анонімні джерела Bloomberg у Москві, Європі та на Близькому Сході розповіли, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії про збереження на території країни двох військових баз.

За словами співрозмовника з Москви, військове відомство РФ вважає, що у нього є неофіційна домовленість із "Хайят Тахрір аш-Шам" про те, що воно може зберегти військові бази в Сирії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії Володимир Путін
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу