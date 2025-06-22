ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль завдав нової серії ударів по Ірану: що відомо

Неділя 22 червня 2025 02:21
UA EN RU
Ізраїль завдав нової серії ударів по Ірану: що відомо Ілюстративне фото: Ізраїль атакує Іран (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 22 червня ізраїльські ВПС завдали нової серії ударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 12-й канал ізраїльського ТБ.

"Повідомлення про вибухи в Тегерані і Тебрізі", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві пабліки повідомляють, що Ізраїль веде атаку над Ісфаханом, де розташований один із ядерних об'єктів країни.

Місцеве телебачення повідомляє, що в Ірані пролунали вибухи.

Операція Ізраїлю в Ірані

Нагадаємо, операція Ізраїлю проти Ірану стартувала в ніч на 13 червня. ЦАХАЛу вдалося ліквідувати іранських командирів і щонайменше 14 іранських учених-ядерників у перші дні.

20 червня Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і чергового командира, який діяв на місці запуску ракет в Ірані.

Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотника в центрі Тегерана.

А 20 червня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників.

На тлі протистояння з Ізраїлем Іран закликав ізраїльських "агентів" вийти з тіні. Генеральний секретаріат Вищої ради національної безпеки Ісламської республіки оголосив, що влада країни обіцяє "ісламську амністію" тим, хто хоч і допомагав Ізраїлю, але визнає це і покається добровільно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
Новини
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді