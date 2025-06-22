Ізраїль завдав нової серії ударів по Ірану: що відомо
У ніч на 22 червня ізраїльські ВПС завдали нової серії ударів по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 12-й канал ізраїльського ТБ.
"Повідомлення про вибухи в Тегерані і Тебрізі", - йдеться в повідомленні.
Також місцеві пабліки повідомляють, що Ізраїль веде атаку над Ісфаханом, де розташований один із ядерних об'єктів країни.
Місцеве телебачення повідомляє, що в Ірані пролунали вибухи.
Операція Ізраїлю в Ірані
Нагадаємо, операція Ізраїлю проти Ірану стартувала в ніч на 13 червня. ЦАХАЛу вдалося ліквідувати іранських командирів і щонайменше 14 іранських учених-ядерників у перші дні.
20 червня Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і чергового командира, який діяв на місці запуску ракет в Ірані.
Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотника в центрі Тегерана.
А 20 червня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників.
На тлі протистояння з Ізраїлем Іран закликав ізраїльських "агентів" вийти з тіні. Генеральний секретаріат Вищої ради національної безпеки Ісламської республіки оголосив, що влада країни обіцяє "ісламську амністію" тим, хто хоч і допомагав Ізраїлю, але визнає це і покається добровільно.
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