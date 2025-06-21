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Ізраїль ліквідував іранського командира, відповідального за запуск дронів

Субота 21 червня 2025 07:30
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Ізраїль ліквідував іранського командира, відповідального за запуск дронів Ілюстративне фото: ЦАХАЛ ліквідував нового командира ВПС КВІР (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю 20 червня ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

"Учора ВПС Ізраїлю завдали удару і знищили Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА ВПС КВІР", - повідомили ізраїльські військові.

За даними ЦАХАЛу, Джудакі організував запуски дронів у бік Держави Ізраїль із району Ахваз на південному заході Ірану.

"Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях після ліквідації командувача ВПС КСІР Тахера Фура 13 червня 2025 року", - додали в ЦАХАЛі.

Операція Ізраїлю в Ірані

Нагадаємо, операція Ізраїлю проти Ірану стартувала в ніч на 13 червня. ВПС країни завдали ударів по ядерних і військових об'єктах Ісламської Республіки.

ЦАХАЛу вдалося ліквідувати іранських командирів і щонайменше 14 іранських учених-ядерників у перші дні.

20 червня Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і чергового командира, який діяв на місці запуску ракет в Ірані.

Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотника в центрі Тегерана.

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