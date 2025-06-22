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Израиль нанес новую серию ударов по Ирану: что известно

Воскресенье 22 июня 2025 02:21
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Израиль нанес новую серию ударов по Ирану: что известно Иллюстративное фото: Израиль атакует Иран (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 22 июня израильские ВВС нанесли новую серию ударов по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

"Сообщение о взрывах в Тегеране и Тебризе", - сказано в сообщении.

Также местные паблики сообщают, что Израиль ведет атаку над Исфаханом, где расположен один из ядерных объектов страны.

Местное телевидение сообщает, что в Иране прогремели взрывы.

Операция Израиля в Иране

Напомним, операция Израиля против Ирана стартовала в ночь на 13 июня. ЦАХАЛу удалось ликвидировать иранских командиров и по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков в первые дни.

20 июня Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и очередного командира, который действовал на месте запуска ракет в Иране.

Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотника в центре Тегерана.

А 20 июня Армия обороны Израиля ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.

На фоне противостояния с Израилем Иран призвал израильских "агентов" выйти из тени. Генеральный секретариат Высшего совета национальной безопасности Исламской республики объявил, что власти страны обещают "исламскую амнистию" тем, кто хоть и помогал Израилю, но признает это и покается добровольно.

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