Бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, спалахнула пожежа

Терористи ліванського угруповання "Хезболла" обстріляли ракетами громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. На місці прильотів виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Пожежно-рятувальна служба повідомляє, що на місці події працюють чотири команди, і загрози для прилеглих населених пунктів немає.

"Після ракетного обстрілу з Лівану поблизу кібуцу Яраон у Верхній Галілеї спалахнула пожежа, що загрожує перекинутися на будинки", - йдеться у повідомленні.

Обстріли терористів "Хезболла"

Вторгнення терористів ХАМАС на територію Сектора Газа у жовтні минулого року та початок воєнної операції Ізраїлю у відповідь, мобілізували всі радикальні ісламські рухи у країнах Близького Сходу, яких підтримує Іран.

Відтоді терористи радикального ісламського руху "Хезболла", що діє у Лівані, регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю, а ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь.

За останні дні протистояння між Ізраїлем та Ліваном суттєво загострилося.

Так, 11 червня ЦАХАЛ вдарила з авіації по кількох об'єктах "Хезболла" на території Лівану в районах Баальбека та Айтарун. Ізраїльтяни пояснили удари відповіддю на збитий 10 червня власний безпілотник у небі Лівану.

13 червня терористи "Хезболла" випустили по території Ізраїлю більше 100 ракет і низку безпілотників. Зокрема, близько 40 ракет були випущені вбік Голанських висот і Галілеї. Ізраїль відповів ударами по інфраструктурі терористів у Дейр-Сер’яні на півдні Лівану.

З огляду на ситуацію, у США стурбовані ризиком початку повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану.

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