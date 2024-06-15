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Бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, спалахнула пожежа

Ізраїль, Субота 15 червня 2024 05:13
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Бойовики "Хезболли" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, спалахнула пожежа Фото: терористи угруповання "Хезболла" вкотре обстріляли Ізраїль (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Терористи ліванського угруповання "Хезболла" обстріляли ракетами громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. На місці прильотів виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Після ракетного обстрілу з Лівану поблизу кібуцу Яраон у Верхній Галілеї спалахнула пожежа, що загрожує перекинутися на будинки", - йдеться у повідомленні.

Пожежно-рятувальна служба повідомляє, що на місці події працюють чотири команди, і загрози для прилеглих населених пунктів немає.

Обстріли терористів "Хезболла"

Вторгнення терористів ХАМАС на територію Сектора Газа у жовтні минулого року та початок воєнної операції Ізраїлю у відповідь, мобілізували всі радикальні ісламські рухи у країнах Близького Сходу, яких підтримує Іран.

Відтоді терористи радикального ісламського руху "Хезболла", що діє у Лівані, регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю, а ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь.

За останні дні протистояння між Ізраїлем та Ліваном суттєво загострилося.

Так, 11 червня ЦАХАЛ вдарила з авіації по кількох об'єктах "Хезболла" на території Лівану в районах Баальбека та Айтарун. Ізраїльтяни пояснили удари відповіддю на збитий 10 червня власний безпілотник у небі Лівану.

13 червня терористи "Хезболла" випустили по території Ізраїлю більше 100 ракет і низку безпілотників. Зокрема, близько 40 ракет були випущені вбік Голанських висот і Галілеї. Ізраїль відповів ударами по інфраструктурі терористів у Дейр-Сер’яні на півдні Лівану.

З огляду на ситуацію, у США стурбовані ризиком початку повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану.

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