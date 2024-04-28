Глава МЗС Франції відвідає Ліван, щоб відвернути війну Ізраїлю з "Хезболлою"

У неділю, 28 квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідає Ліван, де озвучить пропозиції із запобігання подальшій ескалації та потенційній війні між Ізраїлем і радикальним угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Париж намагається вдосконалити дорожню карту, яку обидві сторони могли б ухвалити для зниження напруженості, оскільки після масштабного обстрілу Іраном ракетами Ізраїлю, взаємні обстріли сторін посилилися.

Франція має історичні зв'язки з Ліваном, і раніше цього року європейська країна запропонувала елітному підрозділу "Хезболли" відступити на 10 км (6 миль) від ізраїльського кордону, в обмін на припинення ізраїльтянами ударів по південному Лівану.

Пропозиція Франції раніше обговорювалася з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, але не мала прогресу. Париж намагається зберегти динаміку в переговорах і донести офіційним особам Лівану, що ізраїльські погрози військової операції на півдні країни потрібно сприймати серйозно.

Керівництво "Хезболли" стверджує, що не братиме участі в жодних переговорах, доки не буде припинено вогонь у Секторі Газа, де вже шостий місяць триває війна між Ізраїлем та угрупуванням "ХАМАС".

У Тель-Авіві заявили, що хочуть забезпечити відновлення спокою на своєму північному кордоні, щоб тисячі переміщених ізраїльтян могли повернутися до цього регіону, не побоюючись ракетних обстрілів з території Лівану.

"Мета - запобігти регіональній "пожежі" й уникнути ще більшого погіршення ситуації на кордоні між Ізраїлем та Ліваном", - заявив на прес-конференції заступник речника міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан.

Французькі урядовці кажуть, що наразі відповіді були загальними та не мали консенсусу серед керівництва Лівану. Однак вони переконані, що для будь-якої форми домовленостей ще зарано. На їхню думку, сьогодні життєво важливо долучитися до переговорів, щоб коли настане потрібний момент, обидві сторони були готові.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Нікаті та командувач ліванської армії Джозеф Аун зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном на початку квітня й обговорили французьку пропозицію.

У березні МЗС Лівану надіслало листа до посольства Франції у Бейруті. В ньому Бейрут вважає, що французька ініціатива стане значним кроком на шляху до миру і безпеки в Лівані й усьому регіоні. Місцеві ліванські ЗМІ повідомили, що уряд надав французам відповідь на цю пропозицію.

Ізраїль залишається обережним щодо ініціативи Парижа, хоча ізраїльські та французькі офіційні особи заявляють, що Тель-Авів підтримує зусилля, спрямовані на розрядку транскордонної напруженості.

"Полум'я буде мерехтіти, і напруженість триватиме. Ми перебуваємо в ситуації стратегічної невизначеності з обох сторін", - сказав один з ліванських дипломатів.

Офіційні особи кажуть, що війська ООН не в змозі виконати свій миротворчий мандат, і частина пропозицій Франції спрямована на посилення місії шляхом зміцнення ліванської армії. На півдні Лівану дислокується 700 французьких військовослужбовців у складі 10-тисячного миротворчого контингенту ООН.

Після візиту до Лівану, Сежурне вирушить до Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ арабських і західних країн, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, проведуть неформальні переговори в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Ер-Ріяді, щоб обговорити війну в Секторі Газа з президентом Палестини Махмудом Аббасом.