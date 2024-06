Ліван випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. ЦАХАЛ атакував у відповідь

За даними армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ліван випустив близько 40 ракет у бік Голанських висот і Галілеї.

Більшість ракет були збиті засобами ППО, а інші влучили в кілька районів на півночі Ізраїлю, спричинивши пожежі щонайменше в 15 місцях.

Також було виявлено "сім підозрілих повітряних цілей", ймовірно безпілотників, які перетинали повітряний простір Ізраїлю з Лівану, чотири з яких були перехоплені.

Як повідомляється, під час атаки двоє чоловіків у віці 20 років отримали легкі осколкові поранення в місті Кацрін на Голанських висотах.

Пізніше "Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, стверджуючи, що цілями були кілька військових баз.

Footage purportedly shows one of the rocket impacts in the Katzrin area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/LxlFfwZIfE