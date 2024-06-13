Ліван випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. ЦАХАЛ атакував у відповідь

У четвер, 13 червня, понад 100 ракет та кілька безпілотників були випущені по Ізраїлю з території Лівану. У відповідь ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдали ударів по інфраструктурі Хезболли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Атака Лівану на Ізраїль

За даними армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ліван випустив близько 40 ракет у бік Голанських висот і Галілеї.

Більшість ракет були збиті засобами ППО, а інші влучили в кілька районів на півночі Ізраїлю, спричинивши пожежі щонайменше в 15 місцях.

Також було виявлено "сім підозрілих повітряних цілей", ймовірно безпілотників, які перетинали повітряний простір Ізраїлю з Лівану, чотири з яких були перехоплені.

Як повідомляється, під час атаки двоє чоловіків у віці 20 років отримали легкі осколкові поранення в місті Кацрін на Голанських висотах.

Пізніше "Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, стверджуючи, що цілями були кілька військових баз.

Footage purportedly shows one of the rocket impacts in the Katzrin area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/LxlFfwZIfE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024

Відповідь Ізраїля

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по інфраструктурі "Хезболли" в Дейр-Сер’яні на півдні Лівану.

Під час ударів ще три "підозрілі повітряні цілі", ймовірно безпілотники, були збиті засобами ППО над Голанськими висотами.

Пізніше двоє солдатів ЦАХАЛу отримали поранення легкого та середнього ступеня тяжкості в результаті обстрілу протитанковою керованою ракетою з боку Лівану.