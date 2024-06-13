ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліван випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. ЦАХАЛ атакував у відповідь

Ізраїль, Четвер 13 червня 2024 21:00
UA EN RU
Ліван випустив по Ізраїлю понад 100 ракет. ЦАХАЛ атакував у відповідь Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 13 червня, понад 100 ракет та кілька безпілотників були випущені по Ізраїлю з території Лівану. У відповідь ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдали ударів по інфраструктурі Хезболли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Атака Лівану на Ізраїль

За даними армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ліван випустив близько 40 ракет у бік Голанських висот і Галілеї.

Більшість ракет були збиті засобами ППО, а інші влучили в кілька районів на півночі Ізраїлю, спричинивши пожежі щонайменше в 15 місцях.

Також було виявлено "сім підозрілих повітряних цілей", ймовірно безпілотників, які перетинали повітряний простір Ізраїлю з Лівану, чотири з яких були перехоплені.

Як повідомляється, під час атаки двоє чоловіків у віці 20 років отримали легкі осколкові поранення в місті Кацрін на Голанських висотах.

Пізніше "Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, стверджуючи, що цілями були кілька військових баз.

Відповідь Ізраїля

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по інфраструктурі "Хезболли" в Дейр-Сер’яні на півдні Лівану.

Під час ударів ще три "підозрілі повітряні цілі", ймовірно безпілотники, були збиті засобами ППО над Голанськими висотами.

Пізніше двоє солдатів ЦАХАЛу отримали поранення легкого та середнього ступеня тяжкості в результаті обстрілу протитанковою керованою ракетою з боку Лівану.

Атаки Ізраїля та Лівану

Нагадаємо у жовтні 2023 року бойовики ХАМАС розпочали вторгнення на територію Ізраїлю.

Терористів ХАМАСу відкрито підтримали інші бойовики на Близькому Сході, зокрема і "Хезболла", що базується у Лівані. Угруповання неодноразово завдавало ударів по Ізраїлю. Ізраїльські військові атакували у відповідь.

Зокрема, вночі 11 червня винищувачі Ізраїлю вдарили по військових об'єктах "Хезболли".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Ливан
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі