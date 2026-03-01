Ізраїль завдає нових ударів по Ірану: що відомо

У неділю, 1 березня, Ізраїль знову атакував Іран. Вибухи лунають у кількох районах Тегерану.

Ізраїльські військові повідомили, що вдарили по штаб-квартирі іранського терористичного режиму в Тегерані. "Вперше з початку операції "Ревучий лев" ВПС Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана. Протягом минулої доби ВПС Ірану завдали масштабних ударів, щоб встановити повітряну перевагу та прокласти шлях до Тегерана", - зазначили у ЦАХАЛі. Тим часом у мережі публікують кадри, на яких видно густий дим, що піднімається над окремими частинами столиці Ірану. Повідомляється, що Ізраїль атакував Тереран ракетами. WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026