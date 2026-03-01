ua en ru
Израиль наносит новые удары по Ирану: что известно

Тегеран, Иран, Воскресенье 01 марта 2026 12:05
Израиль наносит новые удары по Ирану: что известно Фото: Израиль снова атаковал Иран (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 1 марта, Израиль снова атаковал Иран. Взрывы раздаются в нескольких районах Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля.

Израильские военные сообщили, что ударили по штаб-квартире иранского террористического режима в Тегеране.

"Впервые с начала операции "Ревущий лев" ВВС Израиля наносят удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом сердце Тегерана. За прошедшие сутки ВВС Ирана нанесли масштабные удары, чтобы установить воздушное преимущество и проложить путь к Тегерану", - отметили в ЦАХАЛе.

Между тем в сети публикуют кадры, на которых видно густой дым, поднимающийся над отдельными частями столицы Ирана. Сообщается, что Израиль атаковал Тереран ракетами.

Удары по Ирану

Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Уже известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.

