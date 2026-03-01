Израиль наносит новые удары по Ирану: что известно

В воскресенье, 1 марта, Израиль снова атаковал Иран. Взрывы раздаются в нескольких районах Тегерана.

Израильские военные сообщили, что ударили по штаб-квартире иранского террористического режима в Тегеране. "Впервые с начала операции "Ревущий лев" ВВС Израиля наносят удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом сердце Тегерана. За прошедшие сутки ВВС Ирана нанесли масштабные удары, чтобы установить воздушное преимущество и проложить путь к Тегерану", - отметили в ЦАХАЛе. Между тем в сети публикуют кадры, на которых видно густой дым, поднимающийся над отдельными частями столицы Ирана. Сообщается, что Израиль атаковал Тереран ракетами. WATCH: Впервые с начала операции 'Ревущий лев', IAF наносит удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму в самом центре Тегерана.



За прошедшие сутки ВВС провели масштабные удары, чтобы установить превосходство в воздухе и проложить путь к... - Армия обороны Израиля (@IDF) 1 марта 2026 г.