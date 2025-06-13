Радбез ООН терміново збереться через удари Ізраїлю по Ірану: що відомо

Рада Безпеки ООН скликається на екстрене засідання через серію ударів Ізраїлю по іранських ядерних та військових об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сайт Радбезу ООН.

Анонімні джерела видання повідомили, що сьогодні ввечері Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй засідатиме щодо ударів Ізраїлю по Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше сьогодні звернувся з проханням про проведення зустрічі у листі до органу, заявивши, що Ізраїль "перетнув усі червоні межі, і міжнародна спільнота не повинна дозволити цим злочинам залишитися безкарними".

"Іран підтверджує своє невід’ємне право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН, і рішуче та пропорційно відреагує на ці незаконні та боягузливі дії", - написав Арагчі.

Стаття 51 Статуту ООН охоплює індивідуальне або колективне право держав на самооборону від збройного нападу.