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Радбез ООН терміново збереться через удари Ізраїлю по Ірану: що відомо

Брюссель, П'ятниця 13 червня 2025 19:11
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Радбез ООН терміново збереться через удари Ізраїлю по Ірану: що відомо Фото: Радбез ООН сьогодні терміново збереться (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рада Безпеки ООН скликається на екстрене засідання через серію ударів Ізраїлю по іранських ядерних та військових об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сайт Радбезу ООН.

Анонімні джерела видання повідомили, що сьогодні ввечері Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй засідатиме щодо ударів Ізраїлю по Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше сьогодні звернувся з проханням про проведення зустрічі у листі до органу, заявивши, що Ізраїль "перетнув усі червоні межі, і міжнародна спільнота не повинна дозволити цим злочинам залишитися безкарними".

"Іран підтверджує своє невід’ємне право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН, і рішуче та пропорційно відреагує на ці незаконні та боягузливі дії", - написав Арагчі.

Стаття 51 Статуту ООН охоплює індивідуальне або колективне право держав на самооборону від збройного нападу.

Водночас на в порядку денному Радбезу ООН сьогодні з'явилась запланована подія, що стосується Близького Сходу. Зустріч планується на 22:00 за Києвом.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня, ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Раніше вже повідомлялось, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Варто відзначити, що серед уражених цієї ночі цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали значну кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Водночас у медіа з’являються повідомлення, що Тегеран готує "жорстку відповідь" на дії Ізраїлю.

Детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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