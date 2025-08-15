Ізраїль запускає будівництво поселення, що "поховає" ідею Палестинської держави

За словами очільника Мінфіну, будівництво почнеться вже у середу, 20 серпня.

У четвер, 14 серпня, під час візиту на місце майбутнього поселення у місті Маалє-Адумім, Смотрич заявив, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп погодили відновлення проекту забудови E1. Натомість, жодного офіційного підтвердження від обидвох лідерів них не надійшло.

"Кожен у світі, хто зараз намагається визнати Палестинську державу, отримає нашу відповідь на місці. Не документами, не рішеннями чи заявами, а фактами. Фактами будинків, фактами районів", - сказав Смотрич.

У заяві під заголовком "Поховання ідеї палестинської держави", речник міністра повідомив, що очільник Мінфіну схвалив план будівництва 3401 будинку для ізраїльських поселенців між уже існуючим поселенням на Західному березі та містом Єрусалим.

У відповідь на його заяву, речник Держдепартаменту США заявив, що "стабільний Західний берег забезпечує безпеку Ізраїлю та відповідає завданню цієї адміністрації досягти миру в регіоні". І додав, що Вашингтон наразі зосереджений, насамперед, на припиненні війни у Секторі Газа.

Форсоване будівництво

Організація Peace Now, що відстежує діяльність поселенців на Західному березі, повідомила, що перед початком будівництва залишаються ще кілька етапів. Однак інфраструктурні роботи можуть стартувати вже за кілька місяців, а зведення будинків - приблизно за рік.

"План E1 є смертельним для майбутнього Ізраїлю та будь-яких шансів на мирне рішення про дві держави. Ми стоїмо на краю прірви, й уряд жене нас уперед на повній швидкості", - йдеться у заяві Peace Now.

За даними правозахисної організації Yesh Din, ізраїльські уряди послідовно ініціювали, схвалювали, планували та фінансували будівництво поселень.

Деякі поселенці переїхали на Західний берег із релігійних чи ідеологічних міркувань, інші - через нижчі ціни на житло та державні стимули. Серед них є і громадяни США та країн Європи з подвійним громадянством.

Зруйновані надії на мир

Тим часом уряд Палестини, його союзники та правозахисні організації, засудили план Ізраїлю. Вони назвали його незаконним та підкреслили, що фрагментація території зруйнує мирні ініціативи в регіоні.

Речник президента Палестини Набіль Абу Рудейне закликав США тиснути на Ізраїль, щоб той зупинив будівництво поселень.

В ООН закликали Ізраїль скасувати рішення щодо цього проекту.

"Це поставить крапку на перспективах рішення про дві держави. Поселення суперечать міжнародному праву… і ще більше укорінюють окупацію", - сказав журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Заснована колишніми ізраїльськими солдатами правозахисна організація Breaking the Silence заявила, що це "захоплення землі" не лише прискорить розділення палестинських територій, але й "ще більше укорінить апартеїд".

Речник Єврокомісії Анітта Гіппер зазначила, що спільнота відкидає будь-які територіальні зміни, які не є частиною політичної угоди між сторонами. "Анексія території є незаконною згідно з міжнародним правом", - заявила вона.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що план має бути зупинений.

"Велика Британія рішуче виступає проти планів ізраїльського уряду щодо забудови E1, які розділять майбутню палестинську державу навпіл і стануть грубим порушенням міжнародного права", - йдеться у його письмовій заяві.

Наслідки для Ізраїлю

Ізраїль заморозив плани забудови в Маалє-Адумім у 2012 році. Орієнтовно у 2020 році будівництво відновили, але згодом знову призупинили. Причиною стало заперечення США, європейських союзників та інших держав, які вважали проект загрозою будь-якій майбутній мирній угоді з палестинцями.

Агентство Reuters зазначає, що відновлення проекту може ще більше ізолювати Ізраїль. Країна вже зазнає критики з боку деяких західних союзників через воєнну кампанію в Секторі Газа, а ті, своєю чергою, заявили, що можуть визнати Палестинську державу.

Палестинці побоюються, що будівництво поселень на Західному березі, що активізувалося після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році та початку війни у Секторі Газа, позбавить їх шансів створити власну державу на цій території.

Більшість світових держав заявляє, що розширення поселень зруйнувало життєздатність рішення про дві держави, розділивши палестинські території. План передбачає створення Палестинської держави у Східному Єрусалимі, на Західному березі та в Газі, яка існуватиме поруч з Ізраїлем.

Ізраїль посилається на історичні та біблійні зв’язки з цим регіоном і заявляє, що поселення забезпечують стратегічну глибину та безпеку.

Більшість лідерів світу вважають усі поселення незаконними за нормами міжнародного права. Ізраїль відкидає цю позицію, називаючи Західний берег "спірною", а не "окупованою" територією.

У червні Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили санкції проти Смотрича та ще одного міністра з крайньо правих сил, який виступає за розширення поселень. Їх звинуватили у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців на Західному березі.