Израиль запускает строительство поселения, которое "похоронит" идею Палестинского государства

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о начале строительства поселения, которое разделит Западный берег реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима. Это заблокирует создание Палестинского государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы Минфина, строительство начнется уже в среду, 20 августа.
В четверг, 14 августа, во время визита на место будущего поселения в городе Маале-Адумим, Смотрич заявил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп согласовали возобновление проекта застройки E1. Зато никакого официального подтверждения от обоих лидеров от них не поступило.
"Каждый в мире, кто сейчас пытается признать Палестинское государство, получит наш ответ на месте. Не документами, не решениями или заявлениями, а фактами. Фактами домов, фактами районов", - сказал Смотрич.
В заявлении под заголовком "Похороны идеи палестинского государства", представитель министра сообщил, что глава Минфина одобрил план строительства 3401 дома для израильских поселенцев между уже существующим поселением на Западном берегу и городом Иерусалим.
В ответ на его заявление, представитель Госдепартамента США заявил, что "стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует задаче этой администрации достичь мира в регионе". И добавил, что Вашингтон сейчас сосредоточен, прежде всего, на прекращении войны в Секторе Газа.
Организация Peace Now, отслеживающая деятельность поселенцев на Западном берегу, сообщила, что перед началом строительства остаются еще несколько этапов. Однако инфраструктурные работы могут стартовать уже через несколько месяцев, а возведение домов - примерно через год.
"План E1 является смертельным для будущего Израиля и любых шансов на мирное решение о двух государствах. Мы стоим на краю пропасти, и правительство гонит нас вперед на полной скорости", - говорится в заявлении Peace Now.
По данным правозащитной организации Yesh Din, израильские правительства последовательно инициировали, одобряли, планировали и финансировали строительство поселений.
Некоторые поселенцы переехали на Западный берег по религиозным или идеологическим соображениям, другие - из-за более низких цен на жилье и государственных стимулов. Среди них есть и граждане США и стран Европы с двойным гражданством.
Между тем правительство Палестины, его союзники и правозащитные организации, осудили план Израиля. Они назвали его незаконным и подчеркнули, что фрагментация территории разрушит мирные инициативы в регионе.
Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейне призвал США давить на Израиль, чтобы тот остановил строительство поселений.
В ООН призвали Израиль отменить решение по этому проекту.
"Это поставит точку на перспективах решения о двух государствах. Поселения противоречат международному праву... и еще больше укореняют оккупацию", - сказал журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Основанная бывшими израильскими солдатами правозащитная организация Breaking the Silence заявила, что этот "захват земли" не только ускорит разделение палестинских территорий, но и "еще больше укоренит апартеид".
Представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер отметила, что сообщество отвергает любые территориальные изменения, которые не являются частью политического соглашения между сторонами. "Аннексия территории является незаконной согласно международному праву", - заявила она.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что план должен быть остановлен.
"Великобритания решительно выступает против планов израильского правительства по застройке E1, которые разделят будущее палестинское государство пополам и станут грубым нарушением международного права", - говорится в его письменном заявлении.
Израиль заморозил планы застройки в Маале-Адумим в 2012 году. Ориентировочно в 2020 году строительство возобновили, но впоследствии снова приостановили. Причиной стало возражение США, европейских союзников и других государств, которые считали проект угрозой любому будущему мирному соглашению с палестинцами.
Агентство Reuters отмечает, что возобновление проекта может еще больше изолировать Израиль. Страна уже подвергается критике со стороны некоторых западных союзников из-за военной кампании в Секторе Газа, а те, в свою очередь, заявили, что могут признать Палестинское государство.
Палестинцы опасаются, что строительство поселений на Западном берегу, активизировавшееся после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и начала войны в Секторе Газа, лишит их шансов создать собственное государство на этой территории.
Большинство мировых держав заявляет, что расширение поселений разрушило жизнеспособность решения о двух государствах, разделив палестинские территории. План предусматривает создание Палестинского государства в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе, которое будет существовать рядом с Израилем.
Израиль ссылается на исторические и библейские связи с этим регионом и заявляет, что поселения обеспечивают стратегическую глубину и безопасность.
Большинство лидеров мира считают все поселения незаконными по нормам международного права. Израиль отвергает эту позицию, называя Западный берег "спорной", а не "оккупированной" территорией.
В июне Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против Смотрича и еще одного министра из крайне правых сил, который выступает за расширение поселений. Их обвинили в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу.
В конце июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать независимость Палестинского государства на осенней сессии Генассамблеи ООН.
Зато Израиль и США жестко раскритиковали такие намерения Парижа.
Признание Палестины также не исключил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также признать Палестинское государство на осенней сессии Генассамблеи ООН планирует Австралия.
