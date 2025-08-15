Израиль запускает строительство поселения, которое "похоронит" идею Палестинского государства

По словам главы Минфина, строительство начнется уже в среду, 20 августа.

В четверг, 14 августа, во время визита на место будущего поселения в городе Маале-Адумим, Смотрич заявил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп согласовали возобновление проекта застройки E1. Зато никакого официального подтверждения от обоих лидеров от них не поступило.

"Каждый в мире, кто сейчас пытается признать Палестинское государство, получит наш ответ на месте. Не документами, не решениями или заявлениями, а фактами. Фактами домов, фактами районов", - сказал Смотрич.

В заявлении под заголовком "Похороны идеи палестинского государства", представитель министра сообщил, что глава Минфина одобрил план строительства 3401 дома для израильских поселенцев между уже существующим поселением на Западном берегу и городом Иерусалим.

В ответ на его заявление, представитель Госдепартамента США заявил, что "стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует задаче этой администрации достичь мира в регионе". И добавил, что Вашингтон сейчас сосредоточен, прежде всего, на прекращении войны в Секторе Газа.

Форсированное строительство

Организация Peace Now, отслеживающая деятельность поселенцев на Западном берегу, сообщила, что перед началом строительства остаются еще несколько этапов. Однако инфраструктурные работы могут стартовать уже через несколько месяцев, а возведение домов - примерно через год.

"План E1 является смертельным для будущего Израиля и любых шансов на мирное решение о двух государствах. Мы стоим на краю пропасти, и правительство гонит нас вперед на полной скорости", - говорится в заявлении Peace Now.

По данным правозащитной организации Yesh Din, израильские правительства последовательно инициировали, одобряли, планировали и финансировали строительство поселений.

Некоторые поселенцы переехали на Западный берег по религиозным или идеологическим соображениям, другие - из-за более низких цен на жилье и государственных стимулов. Среди них есть и граждане США и стран Европы с двойным гражданством.

Разрушенные надежды на мир

Между тем правительство Палестины, его союзники и правозащитные организации, осудили план Израиля. Они назвали его незаконным и подчеркнули, что фрагментация территории разрушит мирные инициативы в регионе.

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейне призвал США давить на Израиль, чтобы тот остановил строительство поселений.

В ООН призвали Израиль отменить решение по этому проекту.

"Это поставит точку на перспективах решения о двух государствах. Поселения противоречат международному праву... и еще больше укореняют оккупацию", - сказал журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Основанная бывшими израильскими солдатами правозащитная организация Breaking the Silence заявила, что этот "захват земли" не только ускорит разделение палестинских территорий, но и "еще больше укоренит апартеид".

Представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер отметила, что сообщество отвергает любые территориальные изменения, которые не являются частью политического соглашения между сторонами. "Аннексия территории является незаконной согласно международному праву", - заявила она.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что план должен быть остановлен.

"Великобритания решительно выступает против планов израильского правительства по застройке E1, которые разделят будущее палестинское государство пополам и станут грубым нарушением международного права", - говорится в его письменном заявлении.

Последствия для Израиля

Израиль заморозил планы застройки в Маале-Адумим в 2012 году. Ориентировочно в 2020 году строительство возобновили, но впоследствии снова приостановили. Причиной стало возражение США, европейских союзников и других государств, которые считали проект угрозой любому будущему мирному соглашению с палестинцами.

Агентство Reuters отмечает, что возобновление проекта может еще больше изолировать Израиль. Страна уже подвергается критике со стороны некоторых западных союзников из-за военной кампании в Секторе Газа, а те, в свою очередь, заявили, что могут признать Палестинское государство.

Палестинцы опасаются, что строительство поселений на Западном берегу, активизировавшееся после нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и начала войны в Секторе Газа, лишит их шансов создать собственное государство на этой территории.

Большинство мировых держав заявляет, что расширение поселений разрушило жизнеспособность решения о двух государствах, разделив палестинские территории. План предусматривает создание Палестинского государства в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе, которое будет существовать рядом с Израилем.

Израиль ссылается на исторические и библейские связи с этим регионом и заявляет, что поселения обеспечивают стратегическую глубину и безопасность.

Большинство лидеров мира считают все поселения незаконными по нормам международного права. Израиль отвергает эту позицию, называя Западный берег "спорной", а не "оккупированной" территорией.

В июне Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против Смотрича и еще одного министра из крайне правых сил, который выступает за расширение поселений. Их обвинили в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу.