Ізраїль запросив у США надзвичайну військову допомогу на 10 млрд доларів, - NYT

Три посадовці повідомили виданню, що законодавці та Білий дім розробляють пакет, який також включатиме кошти для України, Тайваню та покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Додамо, що раніше лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив у Тель-Авіві, що законодавці обговорили надання Ізраїлю 155-міліметрових боєприпасів, запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб на високоточні боєприпаси.

Підтримка України та Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Ізраїлю може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Так, Штати можуть виділити новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України на понад 2 млрд доларів.

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