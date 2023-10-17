RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов, - NYT

Фото: Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль обратился к США с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Три чиновника сообщили, что законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшение правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Добавим, что ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные.

Поддержка Украины и Израиля

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Так, Штаты могут выделить новый пакет вооружений для Израиля и Украины более чем на 2 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраиль