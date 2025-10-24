Израиль заблокировал участие Турции в международных силах для Газы
После обсуждений на дипломатическом уровне союзники по Ближнему Востоку согласовали новые параметры формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в сети YouTube.
Израиль и США добились того, чтобы турецкая армия не вошла в состав Международных стабилизационных сил (ISF), которые планируются для размещения в секторе Газа после завершения активных боевых действий.
Ранее Анкара заявляла о готовности направить своих военных для участия в миссии, однако Израиль выступил против этого шага, наложив вето на участие Турции.
По данным источников, позиция Израиля была полностью поддержана Вашингтоном, который также не видит Турцию в составе будущих стабилизационных подразделений.
Причины отказа и реакция сторон
По информации из дипломатических кругов, израильская сторона настаивает, что Турция в последние годы демонстрировала политическую и идеологическую близость к ХАМАС, что делает её участие в международной миссии невозможным.
Кроме того, на решение повлияли неоднократные заявления турецкого руководства в поддержку палестинской стороны.
Американские официальные лица согласились с аргументами Израиля, подчеркнув необходимость формирования состава ISF из стран, которые сохраняют нейтральную позицию и способны выполнять гуманитарные задачи без политического подтекста.
Контекст и значение решения
Создание международных стабилизационных сил обсуждается в рамках подготовки к возможному послевоенному устройству Газы.
Миссия должна будет заниматься восстановлением инфраструктуры, обеспечением безопасности и координацией гуманитарной помощи.
