Израиль заблокировал участие Турции в международных силах для Газы

Израиль, Пятница 24 октября 2025 01:29
Израиль заблокировал участие Турции в международных силах для Газы Иллюстративное фото: Израиль заблокировал участие Турции в международных силах для Газы (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

После обсуждений на дипломатическом уровне союзники по Ближнему Востоку согласовали новые параметры формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в сети YouTube.

Израиль и США добились того, чтобы турецкая армия не вошла в состав Международных стабилизационных сил (ISF), которые планируются для размещения в секторе Газа после завершения активных боевых действий.

Ранее Анкара заявляла о готовности направить своих военных для участия в миссии, однако Израиль выступил против этого шага, наложив вето на участие Турции.

По данным источников, позиция Израиля была полностью поддержана Вашингтоном, который также не видит Турцию в составе будущих стабилизационных подразделений.

Причины отказа и реакция сторон

По информации из дипломатических кругов, израильская сторона настаивает, что Турция в последние годы демонстрировала политическую и идеологическую близость к ХАМАС, что делает её участие в международной миссии невозможным.

Кроме того, на решение повлияли неоднократные заявления турецкого руководства в поддержку палестинской стороны.

Американские официальные лица согласились с аргументами Израиля, подчеркнув необходимость формирования состава ISF из стран, которые сохраняют нейтральную позицию и способны выполнять гуманитарные задачи без политического подтекста.

Контекст и значение решения

Создание международных стабилизационных сил обсуждается в рамках подготовки к возможному послевоенному устройству Газы.

Миссия должна будет заниматься восстановлением инфраструктуры, обеспечением безопасности и координацией гуманитарной помощи.

Напоминаем, что израильская армия нанесла серию ударов по позициям группировки "Хезболла" на территории Ливана, поразив тренировочный лагерь боевиков, объекты по производству высокоточных ракет в долине Бекаа и другие элементы военной инфраструктуры организации.

Отметим, что Кнессет Израиля на предварительном этапе одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на оккупированные территории Западного берега. Инициатива получила минимальное большинство голосов — 25 "за" при 24 "против".

