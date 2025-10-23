ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ізраїль схвалив законопроєкт щодо Західного берега - що ухвалив парламент

Ізраїль, Четвер 23 жовтня 2025 03:42
UA EN RU
Ізраїль схвалив законопроєкт щодо Західного берега - що ухвалив парламент Ілюстративне фото: Ізраїль схвалив законопроект щодо Західного берега (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ізраїльський парламент попередньо схвалив законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства на окупованому Західному березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Законопроєкт дістав підтримку 25 депутатів за 24 голосів проти зі 120 членів парламенту, водночас партія прем'єра Біньяміна Нетаньягу не підтримала ініціативи. Другий документ опозиційної партії, що стосується поселення Маале-Адумім, був схвалений 31 голосом за 9 "проти".

Деякі члени коаліції Нетаньяху, включно з представниками партії "Єврейська сила" і фракції "Релігійний сіонізм", проголосували за обидва законопроєкти. Для остаточного ухвалення знадобиться кілька етапів розгляду.

Контекст і міжнародна реакція

Члени ізраїльської коаліції давно закликають до офіційної анексії частини Західного берега, посилаючись на історичні та релігійні зв'язки.

Ізраїль вважає території, зайняті 1967 року, спірними, тоді як ООН і більшість міжнародної спільноти визнають їх окупованими.

У 2024 році Верховний суд ООН підтвердив незаконність ізраїльської окупації і заявив про необхідність її припинення.

Позиція Палестини

Палестинське МЗС заявило, що Ізраїль не має суверенітету над окупованими територіями, включно із Західним берегом, Єрусалимом і сектором Газа.

Бойовий рух ХАМАС назвав голосування Кнесету спробою колоніальної окупації і наголосив, що анексія земель є недійсною і незаконною.

Нагадуємо, що після серії зіткнень на кордоні із сектором Газа Ізраїль оголосив про відновлення режиму припинення вогню. Ізраїльські військові уточнили, що перемир'я знову набуло чинності після ударів по позиціях ХАМАС, включно зі складами зброї, польовими командирами та тунелями, які було завдано у відповідь на обстріл ізраїльських підрозділів, що призвів до загибелі двох солдатів.

Зазначимо, що прикордонний перехід Рафах, що з'єднує сектор Газа з Єгиптом, знову опинився в центрі міжнародного конфлікту. Ізраїль призупинив його роботу на невизначений термін. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пояснив, що рішення про повторне відкриття пункту пропуску буде ухвалено тільки після того, як ХАМАС передасть тіла загиблих ізраїльських заручників, що підкреслює напруженість і складність поточної ситуації на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію