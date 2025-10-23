Ізраїль схвалив законопроєкт щодо Західного берега - що ухвалив парламент
Ізраїльський парламент попередньо схвалив законопроєкт про застосування ізраїльського законодавства на окупованому Західному березі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters.
Законопроєкт дістав підтримку 25 депутатів за 24 голосів проти зі 120 членів парламенту, водночас партія прем'єра Біньяміна Нетаньягу не підтримала ініціативи. Другий документ опозиційної партії, що стосується поселення Маале-Адумім, був схвалений 31 голосом за 9 "проти".
Деякі члени коаліції Нетаньяху, включно з представниками партії "Єврейська сила" і фракції "Релігійний сіонізм", проголосували за обидва законопроєкти. Для остаточного ухвалення знадобиться кілька етапів розгляду.
Контекст і міжнародна реакція
Члени ізраїльської коаліції давно закликають до офіційної анексії частини Західного берега, посилаючись на історичні та релігійні зв'язки.
Ізраїль вважає території, зайняті 1967 року, спірними, тоді як ООН і більшість міжнародної спільноти визнають їх окупованими.
У 2024 році Верховний суд ООН підтвердив незаконність ізраїльської окупації і заявив про необхідність її припинення.
Позиція Палестини
Палестинське МЗС заявило, що Ізраїль не має суверенітету над окупованими територіями, включно із Західним берегом, Єрусалимом і сектором Газа.
Бойовий рух ХАМАС назвав голосування Кнесету спробою колоніальної окупації і наголосив, що анексія земель є недійсною і незаконною.
Нагадуємо, що після серії зіткнень на кордоні із сектором Газа Ізраїль оголосив про відновлення режиму припинення вогню. Ізраїльські військові уточнили, що перемир'я знову набуло чинності після ударів по позиціях ХАМАС, включно зі складами зброї, польовими командирами та тунелями, які було завдано у відповідь на обстріл ізраїльських підрозділів, що призвів до загибелі двох солдатів.
Зазначимо, що прикордонний перехід Рафах, що з'єднує сектор Газа з Єгиптом, знову опинився в центрі міжнародного конфлікту. Ізраїль призупинив його роботу на невизначений термін. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пояснив, що рішення про повторне відкриття пункту пропуску буде ухвалено тільки після того, як ХАМАС передасть тіла загиблих ізраїльських заручників, що підкреслює напруженість і складність поточної ситуації на кордоні.