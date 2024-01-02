Ізраїль заарештував понад 2500 людей на Західному березі річки Йордан

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заарештувала понад 2550 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан після початку війни з ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що близько 1300 затриманих були членами ХАМАС.

У ніч з неділі на понеділок Армія оборони Ізраїлю, Агентство безпеки Ізраїлю (ISA) і прикордонна поліція заарештували 10 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан, і конфіскували багато зброї.

Арешти були проведені в місті Катанна поблизу Єрусалима, в селі Бейт-Іба, розташованому поблизу міста Наблус, і в місті Бані-Наїм поблизу міста Хеврон. Зазначається, що були конфісковані також кошти терористів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Сьогодні стало відомо, що Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю в регіоні.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.