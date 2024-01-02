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Израиль арестовал более 2500 человек на Западном берегу реки Иордан

Израиль, Вторник 02 января 2024 05:25
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Израиль арестовал более 2500 человек на Западном берегу реки Иордан Фото: армия Израиля арестовала более 2500 человек на Западном берегу реки Иордан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала более 2550 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан после начала войны с ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В заявлении ЦАХАЛА говорится, что около 1300 задержанных были членами ХАМАС.

В ночь с воскресенья на понедельник Армия обороны Израиля, Агентство безопасности Израиля (ISA) и пограничная полиция арестовали 10 человек, находившихся в розыске на Западном берегу реки Иордан, и конфисковали много оружия.

Аресты были произведены в городе Катанна близ Иерусалима, в селе Бейт-Иба, расположенном вблизи города Наблус, и в городе Бани-Наим вблизи города Хеврон. Отмечается, что конфискованы также средства террористов.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Сегодня стало известно, что Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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