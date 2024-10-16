Ізраїль вже спланував відповідь на атаку Ірану: CNN дізналося терміни удару

Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану. Американські дипломати очікують, що це відбудеться до проведення президентських виборів в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Анонімне джерело телеканалу заявило, що п
Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".
Минулого місяця ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.
Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.
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