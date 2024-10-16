RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара

Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Анонимный источник телеканала заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября, уже готов.

 

Атака на Израиль

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу . Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИран