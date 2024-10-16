Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара

Атака на Израиль

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу . Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.

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