Ізраїль не впустив судно з краденим українським зерном: реакція МЗС та генпрокурора

"Це також є чітким сигналом для всіх інших суден, капітанів, операторів, страховиків та урядів: не купуйте вкрадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину", - наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжує відстежувати PANORMITIS та застерігає всіх від будь-яких операцій з ним. Крім того, міжнародні санкційні заходи проти "тіньового зернового флоту" Росії будуть посилюватись й надалі.

"Чергову спробу російської сторони легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій України, зірвано", - підкреслив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води після вжиття Києвом комплексу процесуальних заходів.

"Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту", - наголосив він.

Фіксація правопорушення на міжнародному рівні

Кравченко зауважив, що Ізраїль розпочав виконання запиту на підставі матеріалів, переданих Україною у межах міжнародного правового співробітництва.

"Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України", - зазначив він.

Генпрокурор додав, що вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.