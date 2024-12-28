Ізраїль вперше використав систему THAAD проти ракети з Ємену (відео)

Система була використана для спроби перехоплення ракети з Ємену протягом останніх 24 годин, і аналіз визначить її успіх. Це перший випадок використання системи THAAD, розгорнутої в Ізраїлі у жовтні цього року.

На розміщених у соціальних мережах кадрах видно, як система запускає перехоплювач під час атаки хуситів.

"Я чекав на це 18 років", - говорить американський солдат на відео.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ракета хуситів була перехоплена засобами ППО, не уточнивши, чи це була ізраїльська чи американська система.

Протиракетний комплекс THAAD

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності або авіації противника. Виробляється Lockheed Martin Missiles and Space.

У комплексі відсутня виділена бойова частина і застосована концепція "кінетичного перехоплення" - ворожа ціль уражається виключно кінетичною енергією апаратного блоку. Це робить систему набагато ефективнішою проти високошвидкісних повітряних цілей, ніж ЗРК Patriot варіантів PAC-1 і PAC-2.

Протиракета комплексу стартовою масою 900 кг і довжиною 6,17 метрів здатна перехоплювати швидкісні цілі вище стратосфери на висотах 150-200 кілометрів із дальністю до 200 кілометрів.

Швидкість протиракети - 2700-2800 метрів на секунду, максимальна - не менше 8 Маха. Швидкість цілі оціночно становить 3,5-4,8 км/сек.