Ізраїль просить США надіслати ще одну батарею ППО THAAD
Ізраїль звернувся до США з проханням надіслати другу батарею THAAD. Дане прохання було озвучено напередодні планування атаки на Іран у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Минулої неділі Пентагон підтвердив, що Вашингтон відправить до Ізраїлю одну передову батарею протиповітряної оборони разом з американськими солдатами для її управління.
Однак сьогодні стало відомо, що Ізраїль звернувся до США з проханням надіслати ще одну батарею THAAD для захисту країни в разі реакції Ірану на очікувану ізраїльську атаку у відповідь.
THAAD вважається додатковою системою до системи Patriot, але може захищати більшу територію, здатну вражати цілі на відстані 150-200 кілометрів (93-124 милі).
Кожна батарея складається з шести пускових установок, встановлених на вантажівці, 48 установок-перехоплювачів, радіо та радіолокаційного обладнання, для роботи якої потрібно 95 солдатів.
Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що лідера ХАМАС Яхья Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за масштабну атаку, яка відбулась 7 жовтня минулого року.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".
Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.
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