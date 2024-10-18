Ізраїль просить США надіслати ще одну батарею ППО THAAD

Ізраїль звернувся до США з проханням надіслати другу батарею THAAD. Дане прохання було озвучено напередодні планування атаки на Іран у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Минулої неділі Пентагон підтвердив, що Вашингтон відправить до Ізраїлю одну передову батарею протиповітряної оборони разом з американськими солдатами для її управління.

Однак сьогодні стало відомо, що Ізраїль звернувся до США з проханням надіслати ще одну батарею THAAD для захисту країни в разі реакції Ірану на очікувану ізраїльську атаку у відповідь.

THAAD вважається додатковою системою до системи Patriot, але може захищати більшу територію, здатну вражати цілі на відстані 150-200 кілометрів (93-124 милі).