Израиль впервые использовал систему THAAD против ракеты из Йемена (видео)

Американская система противоракетной обороны THAAD перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена. Это первое применение израильскими военными системи этого типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.
Система была использована для попытки перехвата ракеты из Йемена в течение последних 24 часов, и анализ определит ее успех. Это первый случай использования системы THAAD, развернутой в Израиле в октябре этого года.
На размещенных в социальных сетях кадрах видно, как система запускает перехватчик во время атаки хуситов.
"Я ждал этого 18 лет", - говорит американский солдат на видео.
מערכת ה- THAAD האמריקנית לקחה חלק ביירוט הטיל הבליסטי שששוגר אמש מתימן. אפשר לשמוע את אחד החייילים האמריקניים מתרגש "18 שנים חיכיתי לזה" pic.twitter.com/s4VoMfMhaF- איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) 27 декабря 2024 года
Армия обороны Израиля заявила, что ракета хуситов была перехвачена средствами ПВО, не уточнив, была ли это израильская или американская система.
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Производится Lockheed Martin Missiles and Space.
В комплексе отсутствует выделенная боевая часть и применена концепция "кинетического перехвата" - вражеская цель поражается исключительно кинетической энергией аппаратного блока. Это делает систему гораздо более эффективной против высокоскоростных воздушных целей, чем ЗРК Patriot вариантов PAC-1 и PAC-2.
Противоракета комплекса стартовой массой 900 кг и длиной 6,17 метров способна перехватывать скоростные цели выше стратосферы на высотах 150-200 километров с дальностью до 200 километров.
Скорость противоракеты - 2700-2800 метров в секунду, максимальная - не менее 8 Маха. Скорость цели оценочно составляет 3,5-4,8 км/сек.
Американские военные развернули первую батарею противоракетного комплекса THAAD в Израиле после массированной ракетной атаки Ирана на страну 1 октября.
Впоследствии правительство Израиля запросило вторую батарею этого комплекса из-за новых угроз со стороны Ирана.
Добавим, что после удара россиянами баллистической ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября, официальный Киев также запросил у США систему THAAD.
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