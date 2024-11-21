Україна після атаки міжконтинентальною ракетою потребує нових систем ППО, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Окрім слів, ми потребуємо від партнерів та союзників конкретних дій для захисту життів. Йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет", - пояснив речник МЗС.

Він зауважив, що такі комплекси у світі є, а зараз саме настав час передати їх Україні.

"А загалом - посилення політичної, військової, гуманітарної та фінансової підтримки нашої держави у боротьбі з російською агресією. Ми всі розуміємо, що першопричиною є саме агресія РФ проти України", - підсумував Тихий.

Водночас речник прокоментував можливість передачі Україні комплексу THAAD, який здатен збивати міжконтинентальні балістичні ракети.

"Рано розкривати деталі… Просто скажу, що таких систем кілька у світі. І ми вважаємо, що будь-яка система, яка здатна протидіяти таким загрозам, має бути в Україні… Логічно, щоб ці системи були розміщені тут і працювали на захист життя, захист людей, інфраструктури, захист держави. Тому будемо переконувати, будемо працювати з партнерами", - зазначив він.

