Ізраїль не визнає анексію РФ окупованих територій України

"Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексію чотирьох областей Росією. Ізраїль неодноразово повторював цю чітку позицію, включно з останніми днями", - сказано в повідомленні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

При чому чотири окуповані області хочуть об'єднатися в один новий федеральний округ РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією лише за правління нового президента.

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