Глава "Хезболли" заявив про готовність до перемир'я, але поставив Ізраїлю умови

06:03 19.04.2026 Нд
3 хв
Виведення військ Ізраїлю з Лівану - одна з умов глави "Хезболли" Наїма Касема
aimg Юлія Маловічко
Глава "Хезболли" заявив про готовність до перемир'я, але поставив Ізраїлю умови Фото: Наїм Касем - лідер бойовиків "Хезболли" (з відкритих джерел)

Наїм Касем, який очолює підтримуване Ізраїлем угрупування "Хезболла", заявив про відкритість до співпраці з ліванським урядом щодо припинення вогню з Ізраїлем, але за певних складних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Читайте також: ЦАХАЛ оголосив про початок наступу на "Хезболлу": Ізраїль готується до затяжних боїв

Святкуючи перемир'я, лідер ліванських бойовиків Наїм Касем заявив, що "Хезболла" триматиме своїх бійців напоготові. Він перерахував п'ять умов для продовження миру з Ізраїлем, багато з яких повторюють давні вимоги угруповання, які важко виконати.

Умови Кассема включали "постійне припинення" ізраїльських атак на ліванські цілі та повне виведення військ Ізраїлю. NYT наголошує. що це буде складне завдання.

Нагадується, що минулого місяця "Хезболла" напала на Ізраїль на підтримку Ірану. Єруасалим відповів масштабним наземним вторгненням на південь Лівану, охопив бойовиків і дав зрозуміти, що його сили окупують значну частину території навіть після завершення нинішнього конфлікту.

Хоча Касем заявив, що "Хезболла" залишатиметься військово готовою до будь-яких порушень Ізраїлем угоди про припинення вогню, у четвер Державний департамент США заявив, що в рамках угоди про припинення вогню Ліван та Ізраїль повторили позицію, що група, яка також є політичною партією, не повинна носити зброю.

Однак роззброєння "Хезболли" було довгоочікуваною метою. Ліванський уряд не має прямого контролю над цими бойовиками, що чинять опір здачі зброї та вважаються потужнішими за армію країни.

Після того, як чергове припинення вогню за посередництва США поклало край попередньому конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою у 2024 році, Ізраїль мав вийти з Лівану, а Хезболла мала роззброїтися. Ні того, ні іншого не сталося.

"Припинення вогню не може бути одностороннім; його повинні дотримуватися обидві сторони", - сказав лідер "Хезболли"

Він додав, що угрупування не погодиться на "повторення 15 місяців терпіння перед обличчям ізраїльської агресії, чекаючи на дипломатію, яка нічого не дала".

Кассем також зазначив, що мир залежатиме від повернення сотень тисяч ліванців, які були вигнані з дому через конфлікт. Але подальша присутність Ізраїлю може продовжити їхнє переміщення.

За даними ліванської влади, в останній війні загинуло близько 2300 ліванців. Також, за даними ізраїльської влади, загинуло щонайменше 13 ізраїльських солдатів та двоє мирних жителів.

Нагадаємо, у четвер Ліван та Ізраїль уклали перемир'я в рамках якого атаки на "Хезболлу" мали б припинитись. Однак вже наступного дня Ізраїль вдарив по угрупуванню на півдні Лівану, пояснюючи свій крок самообороною, яка дозволена в рамках режиму припинення вогню.

Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем щодо "Хезболли" було укладено за посередництва США 16 квітня. Вашингтону було важливо втихомирити конфлікт, оскільки "Хезболла" є підтримуваною Іраном силою і будь-які активні дії з її боку загрожували б крихкому перемир'ю між Тегераном та США.

Трампа "кинули"? Влада Ірану відмовилася передавати США збагачений уран
