Ізраїль викрив таємну мережу Ірану, що планувала атаки в Азербайджані

За даними розвідки, йдеться про підготовку нападу на нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який транспортує нафту з Азербайджану до Середземного моря через територію Грузії та Туреччини.

У спільній заяві ізраїльські спецслужби "Моссад" та "Шин Бет" повідомили, що план вдалося зірвати кілька тижнів тому.

За їхніми даними, за підготовкою атак стояв Корпус вартових ісламської революції.

Окрім нафтопроводу, група планувала удари по ізраїльських і єврейських об’єктах в Азербайджані. Зокрема, йшлося про ізраїльське посольство, синагогу в Баку, а також на лідерів єврейської громади в Азербайджані.

Учасники мережі мали у своєму розпорядженні вибухові дрони та осколкові заряди. Вони також збирали розвіддані про цілі, використовуючи спостереження та фотографування.

Підозрюваних затримали правоохоронні органи Азербайджану.

"Це викриття, поряд з напруженим розвідрозслідуванням та оперативними діями на місцях, допомогло виявити таємну терористичну мережу, створеної в рамках КВІР та його ланцюга командування", - йдеться в заяві.

Ізраїль також повідомив, що керівником мережі був Рахман Могадам, який очолював підрозділ спеціальних операцій розвідки КВІР.

За даними ізраїльської сторони, він загинув минулого місяця під час авіаударів Ізраїлю та США.