Израиль разоблачил тайную сеть Ирана, планировавшую атаки в Азербайджане

По данным разведки, речь идет о подготовке нападения на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который транспортирует нефть из Азербайджана в Средиземное море через территорию Грузии и Турции.

В совместном заявлении израильские спецслужбы "Моссад" и "Шин Бет" сообщили, что план удалось сорвать несколько недель назад.

По их данным, за подготовкой атак стоял Корпус стражей исламской революции.

Кроме нефтепровода, группа планировала удары по израильским и еврейским объектам в Азербайджане. В частности, речь шла об израильском посольстве, синагоге в Баку, а также на лидеров еврейской общины в Азербайджане.

Участники сети имели в своем распоряжении взрывные дроны и осколочные заряды. Они также собирали разведданные о целях, используя наблюдение и фотографирование.

Подозреваемых задержали правоохранительные органы Азербайджана.

"Это разоблачение, наряду с напряженным разведрасследованием и оперативными действиями на местах, помогло выявить тайную террористическую сеть, созданную в рамках КСИР и его цепи командования", - говорится в заявлении.

Израиль также сообщил, что руководителем сети был Рахман Могадам, который возглавлял подразделение специальных операций разведки КСИР.

По данным израильской стороны, он погиб в прошлом месяце во время авиаударов Израиля и США.