Трамп заборонив Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу був шокований, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не має завдавати авіаударів по Лівану. Це викликало здивування та занепокоєння в ізраїльському керівництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За інформацією видання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його команда були шоковані формулюванням Трампа, яке суперечить умовам нещодавно узгодженого перемир’я.

Раніше США оголосили про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Згідно з домовленостями, Ізраїль зобов’язувався утриматися від наступальних операцій, але зберігав право на самооборону у разі загроз.

Трамп написав: "Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити".

Пізніше в інтерв’ю він додав, що не дозволить подальших ударів і наполягає на їх повному припиненні.

За даними джерел Axios, ізраїльська сторона дізналася про заяву зі ЗМІ та негайно звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями.

Зокрема, посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер намагався з’ясувати, чи означає це зміну політики Сполучених Штатів.

У Білому домі згодом уточнили, що угода залишається чинною: Ізраїль не має проводити наступальних операцій, але може діяти в межах самооборони.