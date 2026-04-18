Трамп заборонив Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу був шокований, - Axios

10:35 18.04.2026 Сб
Заява президента США викликала занепокоєння в уряді Ізраїлю
aimg Тетяна Степанова
Трамп заборонив Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу був шокований, - Axios Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не має завдавати авіаударів по Лівану. Це викликало здивування та занепокоєння в ізраїльському керівництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За інформацією видання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його команда були шоковані формулюванням Трампа, яке суперечить умовам нещодавно узгодженого перемир’я.

Раніше США оголосили про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Згідно з домовленостями, Ізраїль зобов’язувався утриматися від наступальних операцій, але зберігав право на самооборону у разі загроз.

Трамп написав: "Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити".

Пізніше в інтерв’ю він додав, що не дозволить подальших ударів і наполягає на їх повному припиненні.

За даними джерел Axios, ізраїльська сторона дізналася про заяву зі ЗМІ та негайно звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями.

Зокрема, посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер намагався з’ясувати, чи означає це зміну політики Сполучених Штатів.

У Білому домі згодом уточнили, що угода залишається чинною: Ізраїль не має проводити наступальних операцій, але може діяти в межах самооборони.

Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль та Ліван вперше за 30 років провели переговори у США. Посли обох країн зустрілись у Вашингтоні та обговорили можливість перемир'я.

Ще раніше Ізраїль заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

А прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.

17 квітня, стало відомо, що Ізраїль та Ліван офіційно домовилися про припинення вогню на десять діб за посередництва США.

