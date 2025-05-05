Ізраїль планує повністю взяти під контроль Газу за новим планом, - AP

Ізраїль схвалив новий план повного захоплення Сектора Газа. Це може призвести до загострення гуманітарної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на AP.

Форум родин заручників розкритикував нову стратегію Ізраїлю, заявивши, що вона ставить під загрозу життя викрадених цивільних. А деякі родичі публічно закликали солдатів не з’являтися на службу з "моральних міркувань".

ООН вже заявила, що не братиме участі в представленому плані, вважаючи його порушенням гуманітарних принципів.

Палестинці отримуватимуть SMS з місцем і часом видачі, а доступ буде здійснюватися через систему розпізнавання облич.

Ізраїль також повідомив ООН про плани передати розподіл допомоги приватним охоронним компаніям.

Згідно з ознайомленною запискою, поширеною серед гуманітарних організацій, Ізраїль планує використати приватні охоронні компанії для контролю за видачею допомоги у спеціальних логістичних центрах.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні гуманітарної допомоги для зміцнення позицій.

Це рішення може призвести до ще більшого переміщення палестинців та загострення гуманітарної кризи.

Два ізраїльські чиновники повідомили AP, що план передбачає масштабне розширення операції, нову мобілізацію резервістів та подальше витіснення ХАМАС.

Ізраїль у понеділок затвердив план повного контролю над Сектором Газа та тривалого перебування на його території.

Операція Ізраїлю в Газі

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів, щоб розширити свій наступ у Секторі Газа.

Додамо, про готовність ЦАХАЛ посилити операцію у Газі також повідомляло Bloomberg, яке уточнювало, що це може статися протягом кількох днів.

4 травня ввечері стало відомо, що Ізраїль може посилити наступ у Газі перед візитом Трампа в регіон.

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