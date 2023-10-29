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Ізраїль відновив постачання води до Сектору Гази

Ізраїль, Неділя 29 жовтня 2023 16:08
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Ізраїль відновив постачання води до Сектору Гази Фото: Ізраїль відновив постачання води до Сектору Гази (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль відновив роботу другого з трьох водопроводів, якими здійснюється водопостачання Сектору Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Isrsel.

Тепер на територію, керовану рухом ХАМАС, надходитиме загалом близько 28,5 млн літрів води на день.

Координатор урядової діяльності на територіях (COGAT) повідомив, що вчора вони знову відкрили трубопровід.

Поставки в обсязі 28,5 млн літрів на день становлять трохи більше половини від приблизно 49 млн літрів на день, які постачав Ізраїль до війни.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Водночас евакуація з Сектора Гази була неможливою, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Під час візиту на Близький Схід держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що пункт пропуску відкриють, аби евакуювати людей з Гази, а вже 21 жовтня КПП відкрили, щоб іноземні громадяни могли покинути Сектор.

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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Ізраїль Сектор Газа
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