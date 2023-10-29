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Израиль возобновил поставки воды в Сектор Газа

Израиль, Воскресенье 29 октября 2023 16:08
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Израиль возобновил поставки воды в Сектор Газа Фото: Израиль возобновил поставки воды в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, по которым осуществляется водоснабжение Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Isrsel.

Теперь на территорию, управляемую движением ХАМАС, будет поступать в общей сложности около 28,5 млн. литров воды в день.

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) сообщил, что вчера они снова открыли трубопровод.

Поставки в объеме 28,5 млн. литров в день составляют чуть более половины от примерно 49 млн. литров в день, которые поставлял Израиль до войны.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В то же время эвакуация из Сектора Газа была невозможна, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы, а уже 21 октября КПП открыли, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор.

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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Израиль Сектор Газа
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