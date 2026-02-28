ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Израиль "открыл небо" над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удара

Израиль, Суббота 28 февраля 2026 18:05
UA EN RU
Израиль "открыл небо" над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удара Фото: Израиль нанес удар по стратегической системе ПВО Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Израильские военные нанесли масштабный удар по стратегическим объектам противовоздушной обороны Ирана, существенно ограничив возможности Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте также: В Израиле заговорили о возможной ликвидации лидера Ирана

Детали операции

По информации военных, в ходе операции, которая базировалась на точных разведывательных данных, под удар попали ключевые системы ПВО иранского режима.

В частности, в районе Керманшаха на западе Ирана была поражена передовая зенитно-ракетная установка SA-65.

В ЦАХАЛ подчеркнули стратегическое значение этой атаки.

"Эти удары были проведены с целью установления и усиления свободы действий ВВС Израиля над воздушной территорией Ирана", - говорится в сообщении.

Израиль &quot;открыл небо&quot; над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удараФото: системы ПВО иранского режима (idfanc.activetrail.biz)

Последствия для КСИР

Военное командование Израиля отмечает, что операция "Рев льва" стала серьезным ударом по оборонному потенциалу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Главной целью действий Израиля называют ослабление военных возможностей врага и предотвращение угроз в направлении внутреннего фронта Государства Израиль.

Будет ли масштабная война

Напомним, что Израиль нанес самый массовый за последние годы удар по Ирану, атаковав ядерные и военные объекты.

Среди возможных целей совместной операции Израиля и США называли верховного лидера Али Хаменеи, президента Масуд Пезешкиян и других представителей руководства страны.

Позже израильская сторона сообщала о возможной ликвидации лидера Ирана.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к деэскалации и переговорам с США после прекращения атак. При этом он подчеркнул, что, по мнению иранской стороны, Вашингтону придется ответить за начатый конфликт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ближний восток
Новости
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше