Ізраїль відкинув ядерну програму Ірану лише на шість місяців, - NYT
Ізраїльські удари по ядерних об'єктах Ірану змогли відкинути назад ядерну програму країни лише на шість місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами американського чиновника, шість бомбардувальників ВПС
США B-2 скинули приблизно 12 протибункерних бомб на ядерний об'єкт Фордо, який знаходиться глибоко під землею.
У той же час підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет TLAM на іранських об'єктах в Натанз і Ісфахан. Наслідки атаки уточнюються.
За словами джерела, один бомбардувальник B-2 також скинув дві протибункерні бомби на Натанз.
Що відомо про ключові ядерні об'єкти Ірану
Фордо є іранським заводом зі збагачення урану, який розташовано на глибині 80-90 метрів під скельними породами. Він побудований недалеко від міста Кум, за 150 кілометрів на південь від Тегерана.
У районі Натанз розташований ще один завод, який є найважливішим елементом іранської ядерної програми. Там також відбувається збагачення урану і розташована військова частина.
Удари по Ірану
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних та військових об'єктах Ірану. З того часу ліквідовано десятки топ-командирів Ірану і фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. В Ізраїлі попереджали, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.
У ніч на 22 червня США теж завдали ударів по іранських об'єктах. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що віддав відповідний указ і пригрозив Ірану новими ударами.
Генсек ООН засудив удари США по Ірану як загрозу світовій безпеці, а в Тегерані пригрозили продовжити свою діяльність.
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