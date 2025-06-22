Израиль отбросил ядерную программу Ирана всего на шесть месяцев, - NYT

Израильские удары по ядерным объектам Ирана смогли отбросить назад ядерную программу страны всего лишь на шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Чиновник в США сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 сбросили с 12 противобункерных бомб на ядерный объект Фордо, который находится глубоко под землей.

В то же время подводные лодки ВМС США выпустили 30 крылатых ракет TLAM по иранским объектам в Натанз и Исфахан.

По словам источника, один бомбардировщик B-2 также сбросил две противобункерные бомбы на Натанз.