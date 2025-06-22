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Израиль отбросил ядерную программу Ирана всего на шесть месяцев, - NYT

Воскресенье 22 июня 2025 06:15
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Израиль отбросил ядерную программу Ирана всего на шесть месяцев, - NYT Иллюстративное фото: ядерная программа Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Израильские удары по ядерным объектам Ирана смогли отбросить назад ядерную программу страны всего лишь на шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Чиновник в США сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 сбросили с 12 противобункерных бомб на ядерный объект Фордо, который находится глубоко под землей.

В то же время подводные лодки ВМС США выпустили 30 крылатых ракет TLAM по иранским объектам в Натанз и Исфахан.

По словам источника, один бомбардировщик B-2 также сбросил две противобункерные бомбы на Натанз.

Удары по Ирану

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным и военным объектам Ирана. С техпор ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

В ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал соответствующий указ и пригрозил Ирану новыми ударами.

Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности, а в Тегеране пригрозили продолжить свою деятельность.

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