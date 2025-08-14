Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази в Південний Судан

Як пише AP, відразу 6 джерел підтвердили факт переговорів. Неясно, наскільки далеко вони просунулися, але в разі реалізації ці плани будуть рівносильні переселенню людей з однієї охопленої війною території, де їм загрожує голод, в іншу, що викличе занепокоєння з приводу прав людини.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що хоче реалізувати ідею президента США Дональда Трампа про переселення більшої частини населення Гази шляхом того, що Нетаньяху називає "добровільною міграцією".

Також повідомляється, що Ізраїль висунув аналогічні пропозиції щодо переміщення на адресу інших африканських країн.

"Я вважаю, що правильне рішення, навіть згідно із законами війни, наскільки я їх знаю - це дозволити населенню піти, а потім з усією міццю напасти на ворога, який залишився там", - сказав Нетаньяху каналу i24 у вівторок.

Однак він не згадав Південний Судан.

При цьому, як пише CNN, для Південного Судану така угода могла б сприяти зміцненню зв'язків з Ізраїлем, який зараз є практично незаперечною силою на Близькому Сході.

"Це також потенційний крок на шляху до Трампа, який у лютому порушував питання про переселення населення Гази, але, схоже, в останні місяці відмовився від цієї ідеї", - додало видання.

Тим часом в офісі заступника глави МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскел повідомили, що вона прибуде до Південного Судану для проведення зустрічей у рамках першого візиту туди високопоставленого урядового чиновника.

Але, стверджується, що вона не планує порушувати питання про переселення палестинців.

Зі свого боку в МЗС Південного Судану назвали безпідставними повідомлення про те, що міністерство веде переговори з Ізраїлем про переселення палестинців.