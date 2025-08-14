Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан

Как пишет AP, сразу 6 источников подтвердили факт переговоров. Неясно, насколько далеко они продвинулись, но в случае реализации эти планы будут равносильны переселению людей из одной охваченной войной территории, где им грозит голод, в другую, что вызовет обеспокоенность по поводу прав человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет реализовать идею президента США Дональда Трампа о переселении большей части населения Газы путем того, что Нетаньяху называет "добровольной миграцией".

Также сообщается, что Израиль выдвинул аналогичные предложения по перемещению в адрес других африканских стран.

"Я считаю, что правильное решение, даже согласно законам войны, насколько я их знаю - это позволить населению уйти, а затем со всей мощью напасть на оставшегося там врага", - сказал Нетаньяху каналу i24 во вторник.

Однако он не упомянул Южный Судан.

При этом, как пишет CNN, для Южного Судана такая сделка могла бы способствовать укреплению связей с Израилем, который сейчас является практически неоспоримой силой на Ближнем Востоке.

"Это также потенциальный шаг на пути к Трампу, который в феврале поднимал вопрос о переселении населения Газы, но, похоже, в последние месяцы отказался от этой идеи", - добавило издание.

Тем временем в офисе заместителя главы МИД Израиля Шаррен Хаскел сообщили, что она прибудет в Южный Судан для проведения встреч в рамках первого визита туда высокопоставленного правительственного чиновника.

Но, утверждается, что она не планирует поднимать вопрос о переселении палестинцев.

В свою очередь в МИД Южного Судана назвали безосновательными сообщения о том том, что министерство ведет переговоры с Израилем о переселении палестинцев.