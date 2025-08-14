Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан

Израиль ведет переговоры о возможности переселения палестинцев из Газы в Южный Судан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Associated Press.
Как пишет AP, сразу 6 источников подтвердили факт переговоров. Неясно, насколько далеко они продвинулись, но в случае реализации эти планы будут равносильны переселению людей из одной охваченной войной территории, где им грозит голод, в другую, что вызовет обеспокоенность по поводу прав человек.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет реализовать идею президента США Дональда Трампа о переселении большей части населения Газы путем того, что Нетаньяху называет "добровольной миграцией".
Также сообщается, что Израиль выдвинул аналогичные предложения по перемещению в адрес других африканских стран.
"Я считаю, что правильное решение, даже согласно законам войны, насколько я их знаю - это позволить населению уйти, а затем со всей мощью напасть на оставшегося там врага", - сказал Нетаньяху каналу i24 во вторник.
Однако он не упомянул Южный Судан.
При этом, как пишет CNN, для Южного Судана такая сделка могла бы способствовать укреплению связей с Израилем, который сейчас является практически неоспоримой силой на Ближнем Востоке.
"Это также потенциальный шаг на пути к Трампу, который в феврале поднимал вопрос о переселении населения Газы, но, похоже, в последние месяцы отказался от этой идеи", - добавило издание.
Тем временем в офисе заместителя главы МИД Израиля Шаррен Хаскел сообщили, что она прибудет в Южный Судан для проведения встреч в рамках первого визита туда высокопоставленного правительственного чиновника.
Но, утверждается, что она не планирует поднимать вопрос о переселении палестинцев.
В свою очередь в МИД Южного Судана назвали безосновательными сообщения о том том, что министерство ведет переговоры с Израилем о переселении палестинцев.
Напомним, на днях Израиль утвердил военный план по захвату города Газа. Однако, как утверждает сам Нетаньяху, его цель заключается не в оккупации, а в том, чтобы освободить город от группировки ХАМАС.
"Наша цель - не оккупировать Газу. Наша цель - освободить Газу, освободить ее от террористов ХАМАС. Война может закончится завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников", - заявил он.