Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Газа, - Байден

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі.

Під час виступу глава держави також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 осіб і взято сотні заручників.

За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. - ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав очільник Білого дому.

Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.

"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", - сказав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

В останні місяці Байден зіткнувся зі зростаючим політичним тиском з боку власної партії через його ставлення до конфлікту в Секторі Газа. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих палестинців перевищила 35 тис. осіб, а ізраїльська облога створила жахливі гуманітарні умови на цій території.

Останнім часом на багатьох своїх заходах по всій країні, Байден стикався з протестами з боку пропалестинських прихильників, які називали його "Джо геноциду" за непохитну підтримку Ізраїлю.