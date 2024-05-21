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Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден заявил, что Армия обороны Израиля не совершает геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"То, что происходит в Газе, не является геноцидом. Мы отвергаем это", - сказал Байден на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме.

Во время выступления глава государства также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.

По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".

"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАСа Яхью. - ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал глава Белого дома.

Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.

"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", - сказал он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

В последние месяцы Байден столкнулся с растущим политическим давлением со стороны своей партии из-за его отношения к конфликту в Секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения Газы, количество погибших палестинцев превысило 35 тыс. человек, а израильская осада создала ужасные гуманитарные условия на этой территории.

В последнее время на многих своих мероприятиях по всей стране, Байден сталкивался с протестами со стороны пропалестинских сторонников, которые называли его "Джо геноцида" за непоколебимую поддержку Израиля.

Война в Секторе Газа и резонансное решение МУС

В понедельник, 20 мая, главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Ордера будут выданы за "истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении" во время военной кампании в Секторе Газа.

Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен возмутились таким заявлением главного прокурора МУС.

Израильские чиновники также осудили эти намерения.

Ранее Байден не исключил перемирия в Секторе Газа "хоть завтра", если террористы освободят всех заложников.

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Израиль