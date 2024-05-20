Байден назвав обурливою ідею МКС по видачі ордера на арешт Нетаньяху

Плани прокурора Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими і можуть поставити під загрозу угоду з припинення вогню в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена .

Реакція Байдена

Президент США назвав заяву прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів обурливою.

"І дозвольте мені внести ясність: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного еквівалента - жодного", - написав президент США.

Він повідомив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем проти загроз його безпеці.

Реакція Блінкена

Держсекретар повідомив, що США відкидають клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників.

"Ми відкидаємо звинувачення в прирівнюванні Ізраїлю до ХАМАСу", - заявив Блінкен.

Він додав, що рішення МКС про арешт можуть поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, угоду про захоплення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Газа.