Байден назвав обурливою ідею МКС по видачі ордера на арешт Нетаньяху
Плани прокурора Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими і можуть поставити під загрозу угоду з припинення вогню в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена.
Реакція Байдена
Президент США назвав заяву прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів обурливою.
"І дозвольте мені внести ясність: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного еквівалента - жодного", - написав президент США.
Він повідомив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем проти загроз його безпеці.
Реакція Блінкена
Держсекретар повідомив, що США відкидають клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників.
"Ми відкидаємо звинувачення в прирівнюванні Ізраїлю до ХАМАСу", - заявив Блінкен.
Він додав, що рішення МКС про арешт можуть поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, угоду про захоплення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Газа.
Що передувало
Сьогодні стало відомо, що головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
Чиновники Ізраїлю назвали плани з видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Нетаньяху обурливими.
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