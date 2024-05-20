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Байден назвав обурливою ідею МКС по видачі ордера на арешт Нетаньяху

Понеділок 20 травня 2024 21:19
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Байден назвав обурливою ідею МКС по видачі ордера на арешт Нетаньяху Архівне фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Плани прокурора Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими і можуть поставити під загрозу угоду з припинення вогню в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена.

Реакція Байдена

Президент США назвав заяву прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів обурливою.

"І дозвольте мені внести ясність: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного еквівалента - жодного", - написав президент США.

Він повідомив, що США завжди будуть разом з Ізраїлем проти загроз його безпеці.

Реакція Блінкена

Держсекретар повідомив, що США відкидають клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників.

"Ми відкидаємо звинувачення в прирівнюванні Ізраїлю до ХАМАСу", - заявив Блінкен.

Він додав, що рішення МКС про арешт можуть поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, угоду про захоплення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Газа.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Чиновники Ізраїлю назвали плани з видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Нетаньяху обурливими.

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