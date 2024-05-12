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Байден: перемир'я в Газі настане хоч завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників

Неділя 12 травня 2024 06:19
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Байден: перемир'я в Газі настане хоч завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Припинення вогню в Секторі Газа може наступити хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, якого цитує CNN.

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАСу - якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - заявив Байден.

Цієї п'ятниці також відбулась зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком. Сім'ї висловили своє розчарування через чергову паузу в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.

Як пише CNN, цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову "застрягли". ХАМАС заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню - повернула діалог про звільнення заручників на "початкову стадію". Зокрема представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його в якості прикриття для нападу на Рафах.

Війна в Ізраїлі

Тель-Авів розпочав військову операцію на території Сектора Газа після того, як ХАМАС атакував Ізраїль цієї осені. Напад ісламістського руху призвів до великої кількості жертв й викрадень цивільних, а також військових. Ізраїль планує повністю знищити ХАМАС.

Наразі Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) готується до штурму міста Рафах, що викликає занепокоєння у союзників та критиків країни. Як розповідало Reuters, Ізраїль наказав палестинцям евакуюватись з частини районів вищезгаданого міста, а також району Джабалія на півночі Сектора Газа. Останнє пов'язано з тим, що ХАМАС нібито повертається туди з метою відновлення контролю.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ізраїль
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