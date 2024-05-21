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Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Газа, - Байден

Вашингтон, США, Вівторок 21 травня 2024 03:37
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Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Газа, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден заявив, що Армія оборони Ізраїлю не вчиняє геноцид у своїй воєнній кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі.

Під час виступу глава держави також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 осіб і взято сотні заручників.

За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. - ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", - сказав очільник Білого дому.

Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.

"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", - сказав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

В останні місяці Байден зіткнувся зі зростаючим політичним тиском з боку власної партії через його ставлення до конфлікту в Секторі Газа. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих палестинців перевищила 35 тис. осіб, а ізраїльська облога створила жахливі гуманітарні умови на цій території.

Останнім часом на багатьох своїх заходах по всій країні, Байден стикався з протестами з боку пропалестинських прихильників, які називали його "Джо геноциду" за непохитну підтримку Ізраїлю.

Війна у Секторі Газа та резонансне рішення МКС

У понеділок, 20 травня, головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Ордери будуть видані за "винищення, вбивство, захоплення заручників, зґвалтування і сексуальне насильство в ув'язненні" під час воєнної кампанії у Секторі Газа.

Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен обурилися такою заявою головного прокурора МКС.

Ізраїльські чиновники також засудили ці наміри.

Раніше Байден не виключив перемир'я в Секторі Газа "хоч завтра", якщо терористи звільнять усіх заручників.

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