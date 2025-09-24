UA

Ізраїль уникнув виключення з УЄФА: чому це погано для "Динамо"

"Маккабі Тель-Авів" зіграє в Лізі Європи (фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv)
Автор: Катерина Урсатій

Ізраїльська збірна та клуб "Маккабі Тель-Авів" уникнули виключення з європейських футбольних змагань, незважаючи на активний тиск Катару. Питання про їхню дискваліфікацію більше не стоїть на порядку денному УЄФА після консультацій за участю дипломатів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Nayom.

Тиск Катару не спрацював

Ідею виключення Ізраїлю з боротьби за місце на чемпіонат світу та клубних турнірів просував Катар після атаки ЦАХАЛ на офіси ХАМАС у Досі.

Однак дипломатичні зусилля США, консультації з УЄФА та робота ізраїльських функціонерів забезпечили збереження статусу-кво.

"Маккабі Тель-Авів" готується до Ліги Європи

Клуб, який пройшов до Ліги Європи, здолавши київське "Динамо", проведе свій перший матч проти грецького ПАОКу у запланований термін.

Міжнародні відгуки та реакції

Раніше легендарний форвард "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона закликав ФІФА та УЄФА відсторонити всі ізраїльські команди, порівнявши ситуацію з баном Росії.

Проте під тиском дипломатів та керівництва футбольних асоціацій Ізраїль уникнув негайного виключення.

Що далі для ізраїльського футболу

Основна мета збірної та клубів Ізраїлю - забезпечити участь у жеребкуванні Ліги націй у березні та брати участь у турнірах.

Політична ситуація залишається нестабільною, тому загроза виключення може з’явитися знову, залежно від рішень УЄФА.

Ліга ЄвропиФутбол